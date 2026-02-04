Ciclone Harry tre milioni per imbarcazioni e acquacoltura Sammartino | Sostegno alle imprese colpite

Da agrigentonotizie.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Siciliana mette subito a disposizione tre milioni di euro per aiutare le imprese colpite dal ciclone Harry. La somma servirà a sostenere le attività di imbarcazioni e acquacoltura, duramente danneggiate dalla tempesta. Sammartino ha confermato che l’obiettivo è dare una mano alle imprese in difficoltà, con un intervento rapido e concreto.

La Regione Siciliana stanzia tre milioni di euro a favore delle imprese ittiche danneggiate dal ciclone Harry. Le risorse sono messe a disposizione attraverso un avviso pubblicato dal dipartimento della Pesca mediterranea dell’assessorato regionale dell’Agricoltura e sono destinate a compensare i.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

