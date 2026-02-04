Ciclone Harry tre milioni per imbarcazioni e acquacoltura Sammartino | Sostegno alle imprese colpite

La Regione Siciliana mette subito a disposizione tre milioni di euro per aiutare le imprese colpite dal ciclone Harry. La somma servirà a sostenere le attività di imbarcazioni e acquacoltura, duramente danneggiate dalla tempesta. Sammartino ha confermato che l’obiettivo è dare una mano alle imprese in difficoltà, con un intervento rapido e concreto.

La Regione Siciliana stanzia tre milioni di euro a favore delle imprese ittiche danneggiate dal ciclone Harry. Le risorse sono messe a disposizione attraverso un avviso pubblicato dal dipartimento della Pesca mediterranea dell’assessorato regionale dell’Agricoltura e sono destinate a compensare i.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Approfondimenti su Ciclone Harry Ciclone Harry, aperto il bando per i ristori alle imprese colpite: ecco come fare e le scadenze Le imprese colpite dal ciclone Harry in Sicilia possono già prepararsi. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Ciclone Harry Argomenti discussi: Ciclone Harry, l'Italia ha tre mesi di tempo per accedere al Fondo di solidarietà UE. Bruxelles: Pronti ad aiutare; Il ciclone Harry primo banco di prova per le polizze catastrofali; Cento milioni per il ciclone Harry, scoppia la polemica: sono briciole; Ciclone Harry, Roma dichiara lo stato d’emergenza nazionale: stanziati i primi 100 milioni. Ciclone Harry, tre milioni di euro per i danni a imbarcazioni e acquacolturaIl contributo, è riservato alle aziende iscritte nei registri delle capitanerie di porto della Sicilia, comprese quelle artigianali, della piccola pesca e di acquacoltura ... siracusanews.it Ciclone Harry, Musumeci: «Per Calabria, Sicilia e Sardegna in arrivo stanziamenti interministeriali»Il ministro al Senato: «Oltre il 94% dei comuni si trova in territori esposti al rischio idrogeologico, valanghe ed erosione costiera» ... corrieredellacalabria.it ACIREALE, CICLONE HARRY: SOPRALLUOGO NEI PORTI DEI CINQUE BORGHI MARINARI Questa mattina il Genio Civile, insieme alla Struttura territoriale Ambiente, all’Ufficio locale marittimo e al Comune di Acireale, ha effettuato sopralluoghi nei borghi - facebook.com facebook Si è detto che il ciclone Harry non ha fatto vittime. Vero, se ci si ferma alla terraferma. Falso, se si alza lo sguardo di qualche miglio verso il mare. Quelli non contano Non hanno volti. E quando non hai un volto puoi anche morire due volte: in mare e nel silenz x.com

