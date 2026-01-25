Il ciclone Harry ha colpito la Sicilia, mettendo in evidenza la necessità di un’organizzazione più efficace. Renato Schifani sottolinea l’importanza di una catena di comando snella e immediata, per affrontare con efficienza l’emergenza e la ricostruzione. La priorità è che i dirigenti abbandonino le scrivanie e si occupino direttamente delle procedure, garantendo risposte rapide e coordinate alla popolazione colpita.

«Una catena di comando interna che velocizzi le procedure». L’ossessione di Renato Schifani è che i tempi siano rapidi, rapidissimi nella gestione dell’emergenza prima e nella ricostruzione poi. Il governatore lo ha ribadito anche ieri, dopo i sopralluoghi nei comuni del Catanese maggiormente colpiti dal ciclone Harry, e nella prefettura del capoluogo etneo, presenti il prefetto Pietro Signoriello, il capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina e il sindaco metropolitano Enrico Trantino, ha annunciato che domani mattina, prima di partire per Roma dove il Consiglio dei ministri delibererà lo stato d’emergenza, presiederà un vertice, appunto, per istituire quella catena di comando a cui dare un solo input: fare presto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Il Sud in ginocchio dopo il ciclone Harry: il mare cancella le coste. E ora sull’Italia arriva anche la neveDopo il passaggio del ciclone Harry, il Sud Italia si confronta con i danni causati da intense mareggiate e venti forti, che hanno provocato ingenti danni alle coste e alle infrastrutture.

Viale delle Dune a rischio dopo il ciclone Harry, Miccichè: "Tamponiamo ma la Regione deve intervenire"Dopo il passaggio del ciclone Harry, Viale delle Dune a San Leone presenta criticità evidenti.

Il ciclone Harry scuote la Regione Siciliana: «Ora i dirigenti lascino le scrivanie»L’input del governatore Schifani, ieri a Catania: «Istituirò una catena di comando interna per velocizzare le procedure. Il problema non sono i soldi». Saranno rimodulati i fondi Fsc ... gazzettadelsud.it

Un posto in cui il ciclone Harry ha fatto danni mai vistiNella remota isola di Linosa le strade sono ancora bloccate e il mare ha distrutto molte barche, importantissime per gli abitanti ... ilpost.it

#Ciclone #Harry, Sbarra: “lunedì in Cdm lo stato di emergenza per la #Calabria” facebook

Oggi ho presieduto, presso la sede della Protezione Civile a Roma, una riunione sui danni provocati dall’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito il Sud Italia, in particolare per il passaggio del ciclone Harry. All’incontro hanno partecipato il Ministro Nell x.com