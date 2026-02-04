Europei di ciclismo su pista | due argenti per Vece e Venturelli Consonni delude nell' omnium

Alle Europee di ciclismo su pista a Konya, l’Italia conquista due medaglie d’argento con Vece e Venturelli. La giornata si è conclusa con un buon risultato, anche se Consonni ha deluso nell’omnium. I nostri atleti hanno dato tutto in gara, portando a casa due podi e dimostrando ancora una volta la forza del ciclismo su pista italiano.

Nel chilometro da fermo Miram Vece ottiene un tempo di 1:04.106 con una velocità media di 56.157 kmh, pur rimanendo leggermente al di sotto del miglior tempo mattutino. La vittoria va alla Mathilde Gros, favorita della gara, con un tempo di 1:03.682, più di 0,4s davanti all'azzurra. sul podio è presente anche Iana Burlakova, atleta neutrale autorizzata, a occupare il bronzo. Nel segmento maschile dell'omnium l'attenzione è per Simone Consonni, che termine la prova in decimo posto, segnando una prestazione complessiva piuttosto anonima al di fuori di una buona terza posizione nell'eliminazione. A guidare la classifica è Iuri Leitao, seguito da Yanne Dorenbos e dal Roger Kluge.

