Statale 36 Azione Lecco | Il tratto dimenticato da Giussano a Civate Lavori pista ciclabile in ritardo
Come direttivo provinciale di Azione riteniamo apprezzabile l'incontro organizzato stamani a Lecco sugli investimenti nelle infrastrutture lecchesi e sulle opere connesse ai Giochi Invernali 2026. Rispetto a quanto rappresentato, tuttavia emergono delle discrepanze rilevanti con lo stato dei.
Pineto - Lupo investito sulla statale 16 vigili del fuoco in azione anche lungo la costa per il maltempo
Personale Anas in azione per garantire la transitabilità sulle statali colpite dalle forti nevicate. 30 operatori 12 mezzi tra spargisale e spazzaneve Nuoro, Ogliastra, Oristano, Gerrei. Principali arterie: SS128, SS198, SS389/Var, SS125, SS131 (Paulilatin
Statale 36, Azione Lecco: "Il tratto dimenticato da Giussano a Civate. Lavori pista ciclabile in ritardo" - Il direttivo provinciale: "Il cartello indica la fine dei lavori al 30 novembre, in conferenza è stato detto gennaio 2026.
VIABILITÀ. AZIONE DENUNCIA, "S.S.36: IL TRATTO DIMENTICATO (O QUASI)" - Molteno, uscita in direzione Lecco, verso Rogeno, di fatto accessibile ai soli residenti della zona.
Maxi tamponamento sulla Statale 36: cinque auto coinvolte, traffico in tilt - La Statale 36 è stata teatro di un doppio incidente che ha mandato in tilt la viabilità in entrambe le direzioni di marcia.