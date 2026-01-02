Ripavimentazione via Toledo al via i lavori dal 7 gennaio | primo tratto verso piazza Trieste e Trento

Dal 7 gennaio prenderanno il via i lavori di ripavimentazione di via Toledo, nel tratto verso piazza Trieste e Trento. Gli interventi interesseranno strada e marciapiedi, con micro-cantieri mobili per minimizzare i disagi per pedoni, commercianti e turisti. La riqualificazione mira a migliorare la qualità urbana e la sicurezza della zona, garantendo un intervento efficace e sostenibile nel rispetto delle esigenze del quartiere.

Scatta la ripavimentazione di via Toledo dal lato di piazza Trieste e Trento: interventi su strada e marciapiedi con micro-cantieri mobili per ridurre i disagi a pedoni, commercianti e turisti. Dal 7 gennaio prende il via la ripavimentazione di via Toledo, con l'apertura della prima tranche di lavori nel tratto che affaccia su piazza Trieste.

