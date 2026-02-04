Ciao da Averaldo radiolina in mano e un sorriso per tutti | Così porto allegria

Averaldo si mette ogni giorno in strada con la sua radiolina e un sorriso. La sua missione è salutare chi passa, macchine e persone, e portare un po’ di allegria. Non si ferma mai, anche sotto il freddo di febbraio, e per lui ogni saluto è un gesto semplice ma importante. È diventato un punto fisso nel quartiere di Larciano, un modo per creare un sorriso tra la gente che si ferma a guardarlo.

Larciano, 4 febbraio 2026 – Salutare le macchine (e le persone) che passano davanti al suo negozio è diventata la sua inguaribile passione. Sempre con il sorriso e spesso con pungenti battute toscane. Averaldo Romani ha 89 anni e a Castelmartini, dove è titolare di un esercizio commerciale di ferramenta con la figlia Enrica, lo conoscono davvero tutti. Non solo perché è stato un elettricista e idraulico competente e ricercato in tutto il territorio di Larciano e Lamporecchio. La notorietà è arrivata grazie ai social. Negli ultimi tempi è diventato famoso grazie a un video Instagram che in pochi giorni ha registrato 50mila visualizzazioni e quasi tremila like. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Souls of Italy. Bert Kaempfert · Tootie Flutie. Meet Averaldo — on a busy one-track road in Tuscany.After a lifetime in his family hardware store (over 100 years of history), he’s slowed down… but not disconnected. Every day he sits outside the shop and wave - facebook.com facebook