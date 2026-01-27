In un episodio recente di Uomini e Donne, un corteggiatore ha deciso di lasciare il programma dopo una lite accesa con la tronista, lasciando in sospeso le sue intenzioni. La sua uscita ha suscitato molte domande sulla reale natura del suo addio e sul futuro della relazione. Un episodio che ha segnato un momento di tensione e incertezza nel percorso della tronista.

Quando in Uomini e Donne qualcuno esce sbattendo la porta, di solito ci scappa un rientro teatrale. Stavolta però l’aria è diversa: dopo una lite bella accesa con la tronista, il corteggiatore ha scelto di sparire dai radar e lasciare tutti con la domanda che rimbalza ovunque: è un addio vero o la classica pausa da soap? Il punto di svolta arriva nella puntata del 26 gennaio, una data che per la tronista suona più o meno come “giornata no” in formato maxi. Da una parte un corteggiatore si autoelimina, dall’altra un altro non si presenta in studio dopo una discussione infuocata in camerino. L’assenza pesa. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Bomba a Uomini e Donne, lei prova a farlo restare ma è un addio definitivo. Finita malissimo: “Ciao Maria e ciao tutti”

Approfondimenti su Uomini e Donne

Iago Garcia ha ufficialmente annunciato il suo ritorno in love, lasciando alle spalle la storia con Amanda Lecciso.

Ultime notizie su Uomini e Donne

