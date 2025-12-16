Colazione col sorriso Una mano tesa per gli ’invisibili’

Durante le festività, la solitudine si fa ancora più acuta per chi vive in strada. Un gesto semplice come offrire una colazione con un sorriso può fare la differenza, regalando un momento di conforto e speranza a chi si trova in difficoltà. Un'attenzione che trasmette calore e umanità, trasformando un gesto quotidiano in un gesto di solidarietà.

Sotto le festività la solitudine può essere un macigno ancora più pesante, specialmente per chi vive la strada. Alla Spezia però c’è una realtà che accoglie gli ’invisibili’ come parte di una famiglia allargata. Si tratta del servizio speciale ‘Colazione con il Sorriso’ ideato e gestito dal Gruppo San Giovanni Bosco che aprirà le porte dell’edificio di via Roma 126, che fa parte dell’istituto Salesiano San Paolo, anche sotto le festività. La mattina di Natale e in quella del giorno di Santo Stefano, ossia il 26 dicembre, agli ospiti che usufruiscono del servizio saranno offerti gratuitamente una ricca colazione, ma soprattutto un sorriso, un’amicizia e una rete di sostegno che crea opportunità per tornare a vivere e a credere in se stessi. Lanazione.it

