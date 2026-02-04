Ci sono due condanne per l’omicidio di Cristina Mazzotti sequestrata 50 anni fa

Due uomini sono stati condannati per l’omicidio di Cristina Mazzotti, avvenuto circa 50 anni fa. La donna fu sequestrata e tenuta prigioniera per un mese in una botola stretta, senza poter stare in piedi, mentre i suoi carcerieri la drogavano. La sentenza arriva dopo decenni di attesa e di indagini.

Venne tenuta prigioniera per un mese in una botola in cui non poteva stare in piedi, mentre i suoi carcerieri la drogavano La Corte d’assise di Como ha condannato all’ergastolo Giuseppe Calabrò, 81 anni, e Demetrio Latella, 71 anni, per l’omicidio volontario aggravato di Cristina Mazzotti, avvenuto nel 1975. Mazzotti, che all’epoca aveva 18 anni, fu rapita e tenuta sotto sequestro: morì dopo un mese di prigionia. Secondo la sentenza Calabrò e Latella, membri della criminalità organizzata calabrese, sono stati gli esecutori del sequestro: fecero parte del gruppo che prelevò Mazzotti dall’auto su cui stava viaggiando, e la consegnarono alle persone che la tennero imprigionata nelle settimane successive. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Due uomini sono stati condannati per l’omicidio di Cristina Mazzotti, scomparsa 51 anni fa.

Due ergastoli sono stati inflitti questa mattina a due uomini accusati di aver sequestrato e ucciso Cristina Mazzotti 50 anni fa.

