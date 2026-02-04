Chivu sorprende tutti | esordio dal primo minuto con l’Inter

Questa sera l’Inter affronta il Torino a Monza nei quarti di Coppa Italia. Dopo settimane di attesa, Chivu sorprende tutti e scende in campo dal primo minuto, una novità che cambia le carte in tavola. La formazione nerazzurra si presenta con diverse variazioni rispetto alle ultime uscite, e i tifosi sono curiosi di vedere come reagirà la squadra. La partita si preannuncia aperta e ricca di emozioni.

L’Inter affronta questa sera a Monza il Torino per i quarti di Coppa Italia: previste tante novità nella formazione nerazzurra Potrebbe esserci una grande novità questa sera nella formazione iniziale dell’ Inter nel match di Coppa Italia contro il Torino. Cristian Chivu, allenatore dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it Chivu infatti sta pensando di lanciare dal primo minuto Matteo Cocchi, promettente esterno sinistro dell’ Under 23 nerazzurra. L’allenatore dell’Inter si affiderà a un ampio turnover al cospetto della squadra granata nell’incrocio dei quarti di finale, che per l’occasione si giocherà all’’U-Power Stadium’ di Monza vista l’indisponibilità per le Olimpiadi invernali di San Siro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Chivu sorprende tutti: esordio dal primo minuto con l’Inter Approfondimenti su Inter Monza Probabili formazioni Atalanta Inter, grande ritorno dal primo minuto per Chivu Ecco le probabili formazioni di Atalanta e Inter, con particolare attenzione al ritorno dal primo minuto di Chivu. Inter Torino, rivoluzione Chivu: 7-8 cambi contro i granata, loro due tornano dal primo minuto Domani sera a Monza l’Inter affronta il Torino nei quarti di Coppa Italia. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Inter Monza Argomenti discussi: Cremonese Inter, sorpresa Frattesi? Chivu spariglia le carte col mercato sullo sfondo. Inter, Chivu sorprende: Potevamo anche fare meglio. C'è bisogno di tutti per fare beneDopo la rotonda vittoria per 4-0 contro il Como, Cristian Chivu ha commentato il match ai microfoni di DAZN: Si poteva far meglio, nel primo tempo abbiamo avuto un po' di fretta. Abbiamo usato troppa ... m.tuttomercatoweb.com Chivu ribalta l’Inter: 6 novità e un esordio col Lecce! C’è un osservato speciale sul mercatoL’Inter ospita il Lecce a San Siro nel recupero di campionato: le possibili scelte di formazione del tecnico nerazzurro Chivu ... calciomercato.it #Cremonese-#Inter, la formazione titolare. #Chivu sorprende ancora, #Mkhitaryan fuori, dentro #Frattesi. Per il resto tutto confermato!!! #CremoneseInter #serieA - facebook.com facebook INTER-ARSENAL, la PROBABILE: Chivu SORPRENDE "COLPO" JAKIROVIC, le CIFRE. Ma il mercato DIVIDE GUARDA IL VIDEO youtube.com/watchv=0b4_Qq… x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.