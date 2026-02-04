Chirurghi maxillo-facciali del Sant' Orsola operano con visori a realtà aumentata
I chirurghi maxillo-facciali del Sant'Orsola usano ora visori a realtà aumentata durante gli interventi. Questi dispositivi permettono di vedere in tempo reale il progetto in 3D, integrato con l’anatomia specifica di ogni paziente. Così, il team può seguire passo passo l’operazione, migliorando precisione e sicurezza. I nuovi strumenti cambiano il modo di operare, rendendo le operazioni più accurate e meno invasive.
I nuovi strumenti consentono di visualizzare in tempo reale il progetto operatorio in 3D, integrandolo con l’anatomia del paziente e accompagnando il chirurgo durante ogni fase dell’operazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondimenti su SantOrsola Hospital
Realtà aumentata in sala operatoria: la prima volta dell’ospedale Sant’Orsola nel maxillo-facciale
A Bologna, l’ospedale Sant’Orsola ha eseguito per la prima volta un intervento di chirurgia maxillo-facciale utilizzando la realtà aumentata.
Al Sant’Orsola, la realtà aumentata entra in sala operatoria
Al Policlinico Sant’Orsola di Bologna, la realtà aumentata sbarca per la prima volta in sala operatoria.
Ultime notizie su SantOrsola Hospital
Argomenti discussi: Ateneo e Asufc formano 12 chirurghi internazionali maxillo-facciali; A Udine la scuola di riferimento maxillo-facciale; San Giovanni Rotondo, 27enne torna a sentire grazie a un orecchio bionico: è il secondo intervento in Puglia; Dall'India all'Arabia, Udine forma i super chirurghi del futuro.
Chirurgia maxillo-facciale del Sant’Orsola: per la prima volta i chirurghi in sala con il visore di realtà aumentataPer la prima volta un chirurgo in sala operatoria con bisturi in mano e indossando i visori di realtà aumentata. All’IRCCS Policlinico di Sant’Orsola i professionisti della chirurgia maxillo-facciale ... sassuolo2000.it
Realtà aumentata in sala operatoria: la prima volta dell’ospedale Sant’Orsola nel maxillo-faccialeL’uso dei visori durante gli interventi migliora i risultati clinici grazie a una maggiore precisione e tutela l’identità del paziente operato in una zona così delicata come il volto ... ilrestodelcarlino.it
Al Sant’Orsola, la realtà aumentata entra in sala operatoria x.com
L’intervento in toracoscopia dell’équipe del professor Dòmini del Sant’Orsola - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.