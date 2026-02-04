Chiede di escludere il proprio terreno dalle zone di caccia | il Consiglio di Stato dà ragione alla cittadina

Il Consiglio di Stato ha deciso di dare ragione a una cittadina che chiedeva di escludere il suo terreno dalle zone di caccia. La decisione riguarda la pianificazione faunistico-venatoria in Emilia-Romagna, e cambia il parere delle autorità regionali e del Tar. Ora si attende il nuovo scenario per le aree interessate.

Il Consiglio di Stato si esprime sulla pianificazione faunistico-venatoria in Emilia-Romagna, riformando le precedenti decisioni di Tar e Regione. Tutto partito dalla richiesta di una cittadina di Riolo Terme che chiedeva l'esclusione dei propri terreni dai piani di caccia.

