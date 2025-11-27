Promarche il Consiglio di Stato dà ragione al Comune

Caso ProMarche, il Consiglio di Statoragione al comune di San Benedetto nella vicenda tribunalizia che lo vede contrapposto alla cooperativa di via Pomezia. Finisce qui, dunque, la lunga saga iniziata l’anno scorso e costellata di interventi da parte della magistratura amministrativa. Accogliendo il ricorso presentato dal comune, contro la sentenza del Tar che diceva all’ente di rideterminarsi sulla questione, l’organo di rilievo costituzionale ha anche riaffermato il potere discrezionale del consiglio comunale nell’ambito della pianificazione urbanistica, che appunto fa da cornice all’intera vicenda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

