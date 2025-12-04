Luca Momblano | Conte è un capopopolo ma a Napoli è nemico di tutti tranne che della Juve Su Spalletti invece dico questo – VIDEO
Luca Momblano ospite di Paolo Rossi: il confronto tra i due tecnici verso Napoli Juve, le differenze comunicative e l’atteggiamento verso i bianconeri. L’attesa per il big match di domenica sera tra Napoli e Juventus sale di ora in ora. Nella nuova puntata di Tribuna Juve, Paolo Rossi ha ospitato il giornalista Luca Momblano per analizzare i temi caldi della sfida, concentrandosi in particolare sul duello a distanza tra i due allenatori, Antonio Conte e Luciano Spalletti, e sulla loro evoluzione comunicativa rispetto alle esperienze passate sulle panchine opposte. Napoli Juve: le metafore di Spalletti VS il sangue di Conte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondisci con queste news
Succede di tutto in Norvegia: nel finale vince la #Juve 3-2! L’editoriale del nostro Luca Momblano è ora online: youtu.be/51-GDk95fB4 #BodoJuve #ChampionsLeague Vai su X
+ ULTIM'ORA+ “Antonio Conte ha rassegnato le dimissioni, che sono state respinte dal Napoli" - Luca Momblano a TopCalcio24 - facebook.com Vai su Facebook
Juve, Momblano: 'Non vedo la compresenza tra Giuntoli e Conte' - Secondo quanto riferito a Juventibus dal giornalista Luca Momblano, l'eventuale convivenza nella Juventus fra il ds Cristiano Giuntoli e quello che per molti potrebbe essere il prossimo allenatore dei ... Secondo it.blastingnews.com
Juventus, Momblano: 'Conte è una suggestione, il tecnico non rinnoverà con il Tottenham' - I recenti risultati negativi dei bianconeri hanno messo in discussione la permanenza di Massimiliano ... Secondo it.blastingnews.com