Luca Momblano ospite di Paolo Rossi: il confronto tra i due tecnici verso Napoli Juve, le differenze comunicative e l’atteggiamento verso i bianconeri. L’attesa per il big match di domenica sera tra Napoli e Juventus sale di ora in ora. Nella nuova puntata di Tribuna Juve, Paolo Rossi ha ospitato il giornalista Luca Momblano per analizzare i temi caldi della sfida, concentrandosi in particolare sul duello a distanza tra i due allenatori, Antonio Conte e Luciano Spalletti, e sulla loro evoluzione comunicativa rispetto alle esperienze passate sulle panchine opposte. Napoli Juve: le metafore di Spalletti VS il sangue di Conte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Luca Momblano: «Conte è un capopopolo, ma a Napoli è nemico di tutti tranne che della Juve. Su Spalletti invece dico questo» – VIDEO