Luca Momblano | Conte è un capopopolo ma a Napoli è nemico di tutti tranne che della Juve Su Spalletti invece dico questo – VIDEO

Juventusnews24.com | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luca Momblano ospite di Paolo Rossi: il confronto tra i due tecnici verso Napoli Juve, le differenze comunicative e l’atteggiamento verso i bianconeri. L’attesa per il big match di domenica sera tra  Napoli  e  Juventus  sale di ora in ora. Nella nuova puntata di  Tribuna Juve,  Paolo Rossi  ha ospitato il giornalista  Luca Momblano  per analizzare i temi caldi della sfida, concentrandosi in particolare sul duello a distanza tra i due allenatori,  Antonio Conte  e  Luciano Spalletti, e sulla loro evoluzione comunicativa rispetto alle esperienze passate sulle panchine opposte. Napoli Juve: le metafore di Spalletti VS il sangue di Conte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

luca momblano conte 232 un capopopolo ma a napoli 232 nemico di tutti tranne che della juve su spalletti invece dico questo 8211 video

© Juventusnews24.com - Luca Momblano: «Conte è un capopopolo, ma a Napoli è nemico di tutti tranne che della Juve. Su Spalletti invece dico questo» – VIDEO

Approfondisci con queste news

Juve, Momblano: 'Non vedo la compresenza tra Giuntoli e Conte' - Secondo quanto riferito a Juventibus dal giornalista Luca Momblano, l'eventuale convivenza nella Juventus fra il ds Cristiano Giuntoli e quello che per molti potrebbe essere il prossimo allenatore dei ... Secondo it.blastingnews.com

Juventus, Momblano: 'Conte &#232; una suggestione, il tecnico non rinnoverà con il Tottenham' - I recenti risultati negativi dei bianconeri hanno messo in discussione la permanenza di Massimiliano ... Secondo it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Luca Momblano Conte 232