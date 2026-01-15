In tanti sono spariti ho sofferto tantissimo | la verità di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha recentemente affrontato un momento difficile legato alla vicenda del Pandoro-gate, che si è conclusa con il suo proscioglimento. Dopo un lungo periodo di incertezza, l’influencer ha espresso il suo sollievo e la sua emozione per la decisione della giustizia, chiudendo definitivamente questa fase. Questa vicenda ha anche portato alla luce le difficoltà personali e i sacrifici affrontati nel corso del procedimento.

La vicenda del Pandoro-gate va definitivamente in archivio con il proscioglimento di Chiara Ferragni che ha liberato tutta la sua commozione dopo la pronuncia della sentenza. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera ha passato in rassegna i mesi difficili delle accuse e di come ha vissuto questo incubo. Le lacrime di gioia. " Appena ho sentito 'articolo 531' ho abbracciato Giuseppe (Iannaccone, ndr ), mi sono messa a piangere, singhiozzavo. Sembrava un scena da film. Sono stati due anni in cui tutte le cose che potevano andare male sono andate male, ma ho sempre pensato che ci doveva essere per forza un bel finale perché non c'era nessun elemento per parlare di una truffa ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Ferragni, l'intervista dopo il proscioglimento: «In tanti sono spariti, per Fedez ho sofferto tantissimo. Ora posso rinascere»

Chiara Ferragni: «Ora posso rinascere, in tanti sono spariti. Fedez? L'addio nel momento del bisogno, mi ha fatto male»

