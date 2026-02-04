Netflix fa un’offerta milionaria a Chiara Ferragni | ecco perché è ancora in dubbio

Netflix ha fatto un’offerta da milioni di euro a Chiara Ferragni, ma ancora non ha deciso se accettare. La influencer e imprenditrice sta valutando se tornare in tv con un nuovo progetto che potrebbe attirare molta attenzione. La scelta resta aperta, e nei prossimi giorni si saprà se la Ferragni sceglierà di tornare davanti alle telecamere.

Chiara Ferragni potrebbe presto tornare sul piccolo schermo con un progetto che promette di far parlare molto. Secondo quanto rivelato dal settimanale Chi, Netflix avrebbe avviato un vero e proprio corteggiamento nei confronti dell'imprenditrice digitale per convincerla a realizzare una docuserie dedicata alla sua vita. Un'offerta che arriva in un momento particolare, dopo che la Ferragni ha superato l'incubo legale del caso Pandoro e sta lentamente ricostruendo la sua immagine pubblica. Il pressing di Netflix e l'offerta milionaria. La piattaforma di streaming più famosa al mondo non avrebbe badato a spese per assicurarsi la collaborazione della Ferragni.

