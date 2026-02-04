Inter-Torino formazioni ufficiali | Chivu lancia i giovani Cocchi e Kamatè

Questa sera, l’Inter affronta i quarti di finale di Coppa Italia contro il Torino. Chivu ha deciso di lanciare in campo alcuni giovani come Cocchi e Kamatè, dando spazio a una formazione rinnovata e piena di volti nuovi. La partita si gioca sul neutro di Monza alle 21:00.

L’Inter si presenta ai quarti di finale di Coppa Italia con uno schieramento stravolto e una linea verde d’emergenza per la sfida delle 21:00 contro il Torino, in programma sul neutro di Monza. La notizia dell’ultima ora riguarda il forfait forzato di Matteo Darmian, fermato da una sindrome gastrointestinale acuta: al suo posto, Cristian Chivu lancia dal primo minuto il classe 2005 Issiaka Kamatè. La rivoluzione nerazzurra non si ferma qui. Come confermato dalle formazioni ufficiali, si registra l’esordio assoluto da titolare per il 2007 Matteo Cocchi, che presidierà la fascia sinistra in un undici che vede quasi tutti i big inizialmente in panchina. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter-Torino, formazioni ufficiali: Chivu lancia i giovani Cocchi e Kamatè Approfondimenti su Inter Torino Inter-Torino (Coppa Italia, 04-02-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Kamate e Cocchi dal 1? per Chivu Questa sera a San Siro si gioca il primo quarto di finale di Coppa Italia tra Inter e Torino. Inter Venezia, non solo Cocchi: Chivu lancia due giovani dall’InterU23! Esordio assoluto in prima squadra per loro Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Inter Torino Argomenti discussi: Inter-Torino: le probabili formazioni e dove vederla in tv; Inter-Torino: aperta la vendita libera; Coppa Italia, Inter-Torino: probabili formazioni e dove vederla in tv; Inter-Torino, Coppa Italia: dove vederla (in chiaro) in tv e streaming, orario e le formazioni ufficiali dei quarti di finale. Inter-Torino, le formazioni ufficiali: c'è Cocchi dal 1', la scelta su Thuram. Sorpresa di BaroniSono state diramate le formazioni ufficiali di Inter-Torino, valida per i quarti di finale di Coppa Italia (chi passa in semifinale poi sfiderà. tuttomercatoweb.com Inter-Torino, diretta Coppa Italia: risultato in tempo reale, le formazioni ufficialiI nerazzurri di Chivu contendono ai granata di Baroni l’accesso alle semifinali del 4 marzo e 22 aprile ... tuttosport.com Official Starting Lineups – Inter Milan Vs Torino: Issiaka & Davide Frattesi x.com Inter-Torino non si gioca a San Siro facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.