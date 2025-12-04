C' è una giovane Inter che cresce | chi sono Spinaccè Cocchi e Bovo i ragazzi lanciati da Chivu
Debutto contro il Venezia in Coppa Italia per Spinaccè e Bovo, mentre Cocchi aveva già esordito tra i grandi l’anno scorso, contro il Feyenoord. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
