C' è una giovane Inter che cresce | chi sono Spinaccè Cocchi e Bovo i ragazzi lanciati da Chivu

4 dic 2025

Debutto contro il Venezia in Coppa Italia per Spinaccè e Bovo, mentre Cocchi aveva già esordito tra i grandi l’anno scorso, contro il Feyenoord. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

