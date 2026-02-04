Tomba e Compagnoni gli ultimi tedofori E nella cerimonia c' è anche il bimbo lasciato a piedi dal bus

Questa mattina, Tomba e Compagnoni sono stati gli ultimi a portare la torcia olimpica. La cerimonia ha avuto un momento insolito: un bambino è stato lasciato a piedi dal bus e ha attirato l’attenzione tra la folla. I Giochi si apriranno ufficialmente venerdì alle 20. Alberto accenderà il braciere a Milano, all’Arco della Pace, mentre Deborah farà lo stesso sulle Dolomiti.

L'ultima volta di San Siro davanti agli occhi del mondo sarà memorabile. L'impianto inaugurato 100 anni fa, nel 1926 con un derby Inter-Milan, venerdì sera (dalle 20) ospiterà la cerimonia di apertura dei Giochi di Milano Cortina 2026. L'adiacente nuovo stadio, nelle intenzioni, sarà disponibile per gli Europei 2032. Significa che l'attuale Scala del calcio, tra due giorni, sarà sede di un evento sportivo globale conclusivo. E che evento. Di rado un'edizione dei Giochi invernali si è aperta in una struttura tanto capiente (75.000 posti). E nell'Olimpiade delle prime volte, anche le cerimonie ("Armonia") presenteranno una serie di novità.

