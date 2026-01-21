Chi l’ha visto? le anticipazioni della puntata del 21 gennaio 2026 su Rai 3

Ecco le anticipazioni della puntata di Chi l’ha visto? in onda il 21 gennaio 2026 su Rai 3. La trasmissione, condotta da Federica Sciarelli, si propone di approfondire casi di scomparsa e di offrire aggiornamenti su vicende di attualità. L’appuntamento è alle ore 21:20, per un approfondimento rispettoso e informativo su temi di grande rilevanza sociale.

. Questa sera – mercoledì 21 gennaio 2026 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Un altro femminicidio, quello di Federica Torzullo. Anche la sua scomparsa è finita nel peggiore dei modi. Un delitto “efferato, con molta cattiveria, non è facile riconoscere il corpo”, ha detto il procuratore Alberto Liguori. Il marito della donna, al momento dell’arresto con l’accusa di omicidio volontario aggravato, si è avvalso della facoltà di non rispondere. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 21 gennaio 2026 su Rai 3 Leggi anche: Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 14 gennaio 2026 su Rai 3 Leggi anche: Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 5 novembre 2025 su Rai 3 La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Zootropolis 2 | Trailer Ufficiale | Dal 26 Novembre al cinema Argomenti discussi: 'Chi l'ha visto?' stasera 14 gennaio, testimonianze inedite sul caso di Daniela Ruggi; Chi l'ha visto?, stasera in tv: le anticipazioni e i casi del 21 gennaio 2026; Torna Chi l’ha visto?: le anticipazioni della nuova puntata; Chi l'ha visto? stasera anticipazioni 14 gennaio: testimonianze inedite e nuovi misteri. Anticipazioni Chi l'ha visto?, il femminicidio di Federica Torzullo: l'ipotesi di premeditazione del maritoQuesta sera, su Rai 3, Federica Sciarelli si occuperà anche della scomparsa dell'ingegnere Antonio Menegon e dell'omicidio di Franka Ludwig. libero.it Chi l'ha visto?, anticipazioni stasera in tv (21 gennaio): il femminicidio di Federica Torzullo al centro della puntataChi l'ha visto? torna stasera in tv, mercoledì 21 gennaio, in prima serata su Rai 3. Al centro della puntata un altro femminicidio, quello ... msn.com 'Chi l'ha visto', anticipazioni stasera 14 gennaio 2026: la scomparsa di Daniela Ruggi, la morte di Mara Favro e la strage di Crans-Montana x.com Chi l’ha Visto torna con i casi Daniela Ruggi e Mara Favro Focus anche sulla strage di Crans-Montana. Ecco le anticipazioni del 14 gennaio 2026 - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.