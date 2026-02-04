Un nuovo passo avanti nelle indagini sul misterioso omicidio dei tre cacciatori nel bosco dei Nebrodi. La polizia sta interrogando un quarto uomo, risultato positivo allo stub, sperando di chiarire chi ha sparato, a chi e perché. La vicenda tiene col fiato sospeso la città, mentre gli investigatori cercano di risolvere il rebus di un omicidio ancora avvolto nel segreto.

Messina, 4 febbraio 2026 – Come sono morti i tre cacciatori trovati senza vita nel bosco dei Nebrodi? Chi ha ucciso chi? La soluzione del giallo di Messina potrebbe essere vicina. L’amico di Antonio Gatani, uno dei defunti, è stato sottoposto al test dello stub che rileva la presenza di polvere da sparo. Le analisi del Ris diranno se è stato lui ad aprire il fuoco. Cosa è successo. Riavvolgiamo il nastro: giovedì scorso, 29 gennaio, un ragazzo appassionato di motocross dà l’allarme. Nella fitta vegetazione di Montagnareale ci sono tre cadaveri crivellati di colpi, distano una trentina di metri l’uno dall’altro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Chi ha sparato a chi? Il rebus dei tre cacciatori uccisi a Messina. Un quarto uomo al test dello stub

