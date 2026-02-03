Mercoledì mattina, tre cacciatori sono stati trovati morti sui Nebrodi, nella zona di Montagnareale. La scena appare ancora confusa, ma da alcune testimonianze emerge che c’era un quarto uomo presente. È lui, secondo le prime ricostruzioni, a aver aperto il fuoco e a causare la sparatoria. La polizia sta indagando per capire cosa sia successo davvero e se ci siano responsabilità precise.

Il cadavere del fratello più giovane ha svelato le prime verità su quel che è accaduto mercoledì mattina nella campagna di Montagnareale, sui Nebrodi. In contrada Caristia sono stati trovati tre cadaveri. Tutti e tre a pancia in su, tutti e tre equidistanti, a 30 metri circa l’uno dall’altro. Come in una linea retta, ai due estremi Antonio Gatani, 82 anni, e Giuseppe Pino, 44. In mezzo il fratello più piccolo di Giuseppe, Davis Pino, di 26 anni. Il suo corpo è quello che ha dato la chiave di lettura ai medici legali. L’ autopsia è stata fatta sabato dal professore ordinario di medicina legale dell’università di Messina, Alessio Asmundo, e da Giovanni Andò. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tre cacciatori morti sui Nebrodi, la pista: “C’era un quarto uomo, è quello che ha sparato”

Le forze dell'ordine continuano a indagare sui tre cacciatori trovati morti sui Nebrodi.

Nuovi dettagli emergono sul triplice omicidio avvenuto sui Nebrodi.

