Chi è Ester Pantano carriera vita privata e fidanzato dell’attrice

Ester Pantano ha iniziato a recitare nel 2012, quando ha preso parte a una puntata di

Ester Pantano ha debuttato sul piccolo schermo nel ruolo di attrice già diversi anni fa e più precisamente nel 2012 quando ha ottenuto un ruolo minore nella serie televisiva Il Commissario Montalbano. Tra i suoi impegni come attrice si può ricordare il film tv del 2019 Duisburg – Linea di Sangue diretto da Enzo Monteleone e con Daniele Liotti. Poi ha recitato La mossa del cavallo – C'era una volta Vigata film tv tratto dall'omonimo romanzo storico di Andrea Camilleri con Michele Riondino e poi ancora Imma Tataranni – Sostituto procuratore, serie tv liberamente tratta dai romanzi di Mariolina Venezia, dove la si può rivedere nel ruolo di Jessica Matarazzo anche per la seconda stagione Sul grande schermo ha recitato in Il grande cinema italiano – Notti magiche di Paolo Virzì e in Labbra blu di Andrea Rusich.

