Chi è Mariana Rodriguez | fidanzato vita privata dell’attrice del film Buen Camino

Mariana Rodriguez, attrice e modella venezuelana, è nota per il suo ruolo nel film “Buen Camino” accanto a Checco Zalone. Nella vita privata, è fidanzata e mantiene un profilo riservato. La sua presenza sul grande schermo ha contribuito a consolidare la sua carriera nel cinema italiano, offrendo uno sguardo autentico sulla sua personalità e professionalità.

Mariana Rodriguez è una modella e attrice venezuelana che ha ritrovato il successo al fianco di Checco Zalone nel film attualmente nelle sale, Buen Camino. Oggi la 35enne sarà tra gli ospiti del primo appuntamento settimanale di Verissimo, in onda a partire dalle 16:30 su Canale 5. Nata nel 1991 a Caracas, è la minore dei tre fratelli. Conseguito il diploma in scienze umanistiche, nel 2010 arriva a Milano iniziando a lavorare nel mondo della moda, sfilando per importanti brand nazionali ed internazionali. Due anni dopo, partecipa a Veline ma non raggiunge la fase finale. Nel 2014 debutta al cinema con Ma Tu Di Che Segno 6? di Neri Parenti ed al tempo stesso la vediamo a Pechino Express in coppia con Romina Giamminelli. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi è Mariana Rodriguez: fidanzato, vita privata dell’attrice del film “Buen Camino” Leggi anche: Chi è Mariana Rodriguez, la «fidanzata» di Checco Zalone nel film Buen Camino: «A 18 anni sono scappata dalla povertà del Venezuela, arrivando in Italia con 50 euro» Leggi anche: Buen Camino, chi è Mariana Rodriguez, la “fidanzata” di Checco La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Mariana Rodriguez, l’estate bollente con il fidanzato Filippo Di Renzo: tutte le foto - Completando la registrazione dichiaro di essere maggiorenne e di avere preso visione dell'informativa privacy redatta ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e di accettare i termini e le condizioni del ... oggi.it «La maternità ha rappresentato per lei una svolta importante, portandola a rivedere priorità e prospettive». Mariana Rodriguez, oggi, è molto diversa dalla ragazza che il pubblico ha imparato a conoscere qualche anno fa in TV. Nata a Caracas il 5 marzo 1991 - facebook.com facebook Domani su Canale 5 torna il talk show più seguito della tv italiana, #Verissimo con Silvia Toffanin! Ospiti: - Vanessa Incontrada e Claudio Bisio - Christian De Sica - Claudia Gerini - Mariana Rodriguez - Raffaella Fico - Francesca Tocca - Giuseppe Giofrè! x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.