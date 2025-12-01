Chi è Daniela Ioia curiosità fidanzato e vita privata dell’attrice di Un Posto Al Sole

Daniela Ioia è uno dei volti della soap più amata e longeva della tv italiana, Un Posto Al Sole, dove interpreta il personaggio di Rosa Daniela Ioia, chi è il fidanzato. L’attrice partenopea sarà tra gli ospiti della prima puntata settimanale de La Volta Buona, in onda dalle 14:05 su Raiuno. Nata a Napoli nel 1984, nutre sin da bambina una passione per la recitazione, avviata durante gli anni universitari, quando frequentava la facoltà di scienze biologiche ed al tempo stesso aveva avviato gli studi al Teatro Totò. Il debutto sul proscenio è nel 2012 con Un Turco Napoletano. Lo stesso anno frequenta un laboratorio curato da Emma Dante, Attori Senza Fili, mentre nel 2019 arriva l’esordio sul grande schermo con Il Sindaco Del Rione Sanità mentre sul piccolo schermo appare in Gomorra – La Serie e ne I Bastardi Di Pizzofalcone al fianco di Alessandro Gassmann. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi è Daniela Ioia, curiosità, fidanzato e vita privata dell’attrice di “Un Posto Al Sole”

