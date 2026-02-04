Che smacco per Malagò | perde la corsa a un posto nell’esecutivo del Cio beffato in casa dal cileno Ilic

Malagò non riesce a ottenere il posto nell’esecutivo del Cio. La sua candidatura si ferma davanti al cileno Ilic, che lo batte tra le mura di casa. Malagò sperava di diventare membro del massimo organismo olimpico e di portare le Olimpiadi di Milano-Cortina, ma ora si trova con un pugno di mosche. La sua corsa si interrompe senza gloria, lasciando spazio al rivale sudamericano.

Sognava di essere eletto proprio in Italia, e poi di farsi le Olimpiadi di Milano-Cortina da presidente (del Comitato organizzatore) e pure da fresco membro dell’ esecutivo Cio. Praticamente un trionfo. Invece è finita, se non proprio con un’umiliazione, certamente con una beffa: battuto – o come si suol dire in gergo “trombato” – per un solo voto e in casa propria nella corsa ad un posto prestigioso nel consiglio dei ministri dello sport mondiale. Giovanni Malagò coltiva da anni il progetto di una carriera internazionale, visto che la politica italiana fin qui non l’ha mai troppo attratto. È diventato membro Cio nel 2018, poi ha favorito l’elezione tra gli atleti della sua protetta Federica Pellegrini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il presidente della Fondazione Milano Cortina, Giovanni Malagò, non entra nel consiglio esecutivo del Cio.

Giovanni Malagò non fa più parte del board del Cio.

