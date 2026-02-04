Il presidente della Fondazione Milano Cortina, Giovanni Malagò, non entra nel consiglio esecutivo del Cio. Ha perso per un solo voto contro il cileno Ilic. Malagò commenta di aver accettato serenamente il risultato, promettendo di continuare a impegnarsi con passione.

Giovanni Malagò resta fuori dal board del Cio, il Comitato Olimpico Internazionale. L’ex presidente del Coni e attuale numero uno della Fondazione Milano Cortina 2026 non è stato eletto nel Comitato esecutivo per un solo voto: è stato battuto alla seconda votazione, decisiva dopo il 48-48 della prima, dal cileno Neven Ilic, grazie a un’astensione. "Accetto con serenità l'esito del voto. Ho sempre considerato i ruoli internazionali come un servizio al movimento sportivo, non come un traguardo personale. Continuerò a lavorare con la stessa passione e lo stesso impegno di sempre, mettendo a disposizione esperienza, relazioni e senso delle istituzioni, come ho fatto in tutti questi anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Malagò fuori dal board del Cio: battuto per un voto dal cileno Ilic

Giovanni Malagò non farà più parte del consiglio esecutivo del CIO.

