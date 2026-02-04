Malagò è fuori dal board del Cio battuto di un voto ai supplementari da un cileno

Giovanni Malagò non fa più parte del board del Cio. Nell’ultimo scrutinio, l’ex presidente del Coni ha perso di misura, con un solo voto di differenza, contro un candidato cileno. La sua corsa si ferma qui, lasciando il gruppo di decisione senza la sua presenza.

Giovanni Malagò è fuori dal board del Comitato Olimpico Internazionale. L’ex presidente del Coni (e capo della Fondazione Milano Cortina 2026) non è stato eletto per un solo voto. Ha perso ai supplementari, una seconda votazione decisiva dopo il pareggio 48 a 48 della prima. È passato al suo posto il cileno Neven Ilic, grazie a un’astensione, scrive la Gazzetta dello Sport. “Accetto con serenità l’esito del voto. Ho sempre considerato i ruoli internazionali come un servizio al movimento sportivo, non come un traguardo personale. Continuerò a lavorare con la stessa passione e lo stesso impegno di sempre, mettendo a disposizione esperienza, relazioni e senso delle istituzioni, come ho fatto in tutti questi anni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

