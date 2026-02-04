Charlotte Casiraghi segnata dalla morte del padre Trovo tutto questo estenuante

Charlotte Casiraghi ha appena presentato il suo nuovo libro, La Fêlure, che in Francia è uscito il 29 gennaio e sta già facendo parlare di sé. La duchessa di Monaco, ancora visibilmente segnata dalla morte del padre, ha detto di trovare tutto questo molto estenuante. La sua vita non si ferma, tra impegni pubblici e la scrittura, ma il peso di certi ricordi si fa sentire.

Charlotte Casiraghi ha appena pubblicato il suo libro La Fêlure. In Francia è uscito il 29 gennaio ed è già un caso letterario. C'è chi lo trova profondo e di grande interesse e chi invece è scettico nel credere che la figlia di Carolina di Monaco possa davvero parlare di "fratture e ferite", come citate nel titolo. Charlotte Casiraghi segnata dalla morte del padre. Dopo aver visto Charlotte Casiraghi incantare Parigi alla Settimana dell'Alta Moda, adesso la figlia di Carolina di Monaco è intenta a promuovere il suo libro, La Fêlure. Nel testo emergono molti ricordi e momenti della sua vita ma come ci tiene a sottolineare il suo editore non si tratta di una autobiografia.

