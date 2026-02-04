Chappel Roan difende il topless ai Grammy 2026 | Non capisco perché la gente si scandalizza

La cantante Chappel Roan si è presentata ai Grammy 2026 con un vestito che lasciava molto scoperto e ha mostrato il topless. La cantante si domanda perché ci siano state reazioni di scandalo. Lei stessa ha detto di non capire cosa ci sia di scandaloso in un abbigliamento così audace, soprattutto in una serata di premiazione come quella dei Grammy.

La cantante si è presentata sul red carpet dell'ultima cerimonia di premiazione con un vestito che lasciava poco all'immaginazione, esibendo un vero e proprio Senza veli Chappell Roan non capisce perché alcune persone siano rimaste scandalizzate dall'abito scollato che ha indossato sul red carpet della cerimonia di premiazione dei Grammy Awards 2026, svoltasi la scorsa domenica. "Rido perché non penso nemmeno che questo abito sia così scandaloso", ha scritto in un post. "Il look è davvero fantastico e strano. Consiglio semplicemente di esercitare il proprio libero arbitrio. Tutto questo è davvero divertente e sciocco. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Durante i Grammy 2026, Chappell Roan ha fatto discutere tutti con il suo abito.

Chappell Roan ha fatto il suo debutto ai Grammy 2026 con un look che ha attirato subito l’attenzione.

