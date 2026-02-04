Chappell Roan ha fatto il suo debutto ai Grammy 2026 con un look che ha attirato subito l’attenzione. La cantante ha scelto un trucco vistoso e colorato, segnando il ritorno del make-up audace e deciso. Dopo anni di stile minimal e neutro, questa scelta rompe gli schemi e sembra indicare una svolta nella moda delle celebrity. Le ragazze di Euphoria, con i loro look esagerati, sono diventate un esempio chiave di questa tendenza. Ora, anche Chappell Roan sembra voler lasciare da parte la semplicità e abbraccia

Dall’abito naked Mugler letteralmente «appeso» ai suoi capezzoli (che però sembra ormai certo fossero finti e parte integrante del vestito) ai tatuaggi temporanei all’henne che ne hanno ricoperto schiena e braccia, al make-up: ogni dettaglio ha dialogato con gli altri e il risultato è stato pazzesco. Non volgare, di certo estremo e al contempo super aesthetic. Potere di una personalità in grado di rendere giustizia a qualunque visione ma anche di un make-up artist bravissimo nell’esaltare a pieno l’essenza di Chappell Roan e renderla ancora più magnetica di quanto non sia già. Lui è Andrew Dahling e sulla cantante, con la quale collabora da tempo, ha lavorato con prodotti M·A·C Cosmetics. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il make-up di Chappell Roan ai Grammy 2026 segna il ritorno del massimalismo

Durante i Grammy 2026, Chappell Roan ha fatto discutere tutti con il suo abito.

Al Grammy, Chappell Roan ha fatto parlare di sé per il suo look audace.

