Chappell Roan esagera col nude look ai Grammy 2026 | l'abito è tenuto sù dai piercing ai capezzoli

Durante i Grammy 2026, Chappell Roan ha fatto discutere tutti con il suo abito. La cantante ha scelto un look molto audace, lasciando poco all’immaginazione. La sua mise trasparente era sostenuta solo da piercing ai capezzoli e anelli, attirando subito l’attenzione dei fotografi e del pubblico. La scena ha fatto parlare di sé sui social e tra gli addetti ai lavori.

Ci sono anche Chappell Roan e Karol G tra i presentatori dei Grammy 2026 Questa mattina è stato annunciato ufficialmente che tra i presentatori dei Grammy 2026 ci sono anche Chappell Roan, Teyana Taylor e Karol G. Chappell Roan sarà tra gli artisti premiati ai Resonator Awards 2026 Chappell Roan sarà tra gli artisti premiati ai Resonator Awards 2026, che si terranno il 27 gennaio presso i Chaplin Studios di Los Angeles, durante la Grammy Week.

