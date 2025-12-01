Teramo | Fabio Carlini e Simone Serpentini presentano il nuovo libro nuovo libro Una madre snaturata?

Esce per Artemia Nova Editrice il nuovo libro di ElsoSimone Serpentini e Fabio Carlini, Una madre snaturata?, un progetto editoriale originale e coraggioso che sfida le convenzioni del racconto tradizionale. Un libro che non vuole essere semplicemente sfogliato: vuole essere ribaltato. Una madre snaturata? è un libro double face, una piccola rivoluzione di forma e contenuto che invita il lettore a compiere un gesto semplice ma rivelatore: capovolgere il volume. E, capovolgendolo, non cambia soltanto la copertina, ma anche la verità stessa. Da un lato troviamo un racconto lineare, nudo, giudiziario: la fabula. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

