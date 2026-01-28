Trascrive il libro di Primo Levi su una parete del liceo Volta

Al liceo Volta di Milano è comparsa una parete dedicata a Primo Levi. L’istituto ha deciso di trascrivere il suo libro sulla parete, in modo che studenti e passanti possano leggere e riflettere. L’obiettivo è mantenere vivo il ricordo e combattere l’indifferenza. Ora, le parole di Levi sono a portata di mano, visibili a tutti, per ricordare le sofferenze e il valore della memoria.

Un’intera parete dedicata a Primo Levi, per contrastare il muro dell’indifferenza ed educare i più giovani al ricordo. Nel corridoio più frequentato del liceo Volta-Fellini di Riccione – intitolato nel 2023 allo scrittore sopravvissuto all’Olocausto – qualcosa ogni giorno cattura lo sguardo e la mente di tutti gli studenti. Non una semplice frase, ma l’intera opera ‘Se questo è un uomo’ di Levi, trascritta riga per riga sul bianco dell’edificio, e il primo e l’ultimo capitolo de ‘La Tregua’. L’idea nasce dalla volontà di Gianluca Fattori, tecnico di laboratorio del liceo, di sollevare l’interesse dei ragazzi nei confronti della Giornata della Memoria, "che dovrebbe essere ricordata tutti i giorni, non solo il 27 gennaio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

