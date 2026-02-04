Questa sera al Cinema dei Servi di Massa va in scena una mostra diversa dal solito. Tre cortometraggi raccontano la Palestina, la terra di cui si parla da anni, attraverso immagini e storie che arrivano dritte allo spettatore. L’evento rientra nel ciclo “4 mostre per la Palestina”, che si tiene a Palazzo Ducale, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico a una realtà spesso lontana dai riflettori.

“C’era una volta una terra” raccontata in tre proiezioni, all’interno dell’ampio cartellone di eventi racchiuso nella manifestazione “4 mostre per la Palestina” a Palazzo Ducale a Massa. Per tre giovedì (domani, il 12 e il 26 febbraio) sarà il ritrovato Cinema Teatro dei Servi di via Palestro a raccontare il dramma dei palestinesi alzando il sipario sulla rassegna che propone due lungometraggi e un documentario molto apprezzati da pubblico e critica. La rassegna si apre dunque domani con “The Encampments - Gli Accampamenti”, il documentario diretto da Kei Pritsker e Michael T Workman, che propone uno sguardo inedito sulla rivolta studentesca nata alla Columbia University di New York, epicentro del movimento, e proseguita in un’ondata di proteste attraversando i campus americani e le università europee come non accadeva dai tempi della guerra in Vietnam. 🔗 Leggi su Lanazione.it

"C'era una volta"... la Palestina. Proiezioni al Cinema dei Servi

A Frosinone, presso il Cinema Arci, si terranno tre serate di proiezioni del film

