Dopo aver fatto tappa nelle sale italiane, il documentario di Pierfrancesco Campanella, “C’era una volta il beat italiano”, arriva ora su streaming e in DVD. Il film ripercorre le radici di un movimento musicale che ha segnato un’epoca, portando davanti agli occhi del pubblico un pezzo di storia musicale italiana.

Il docufilm “C’era una volta il beat italiano” di Campanella arriva in streaming e in dvd Dopo una serie di uscite-evento nelle sale cinematografiche del territorio nazionale, C’era una volta il beat italiano approda sia in streaming che su supporto fisico. Già destinato a trasformarsi in oggetto di culto per gli amanti della ribelle e scatenata corrente musicale anni Sessanta, il docufilm diretto da Pierfrancesco Campanella è ora disponibile sulle piattaforme grazie a CG Entertainment e, contemporaneamente, in dvd curato da Digitmovies Cinema di Luca Di Silverio abbinato alla rivista di collezionismo musicale Raropiù. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - “C’era una volta il beat italiano” di Pierfrancesco Campanella arriva in streaming e in dvd

Approfondimenti su Beat Italiano

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Beat Italiano

Argomenti discussi: C'era una volta... a Hollywood; La storia vera che ispira C’era una volta… a Hollywood; C’era una volta quell’America selvaggia che ha alimentato i nostri sogni di libertà; MONOGRAFIE | C’era una Volta Sergio Leone – Il regista di una favola chiamata Cinema.

La storia vera che ispira C’era una volta… a HollywoodIl film di Quentin Tarantino intreccia finzione e realtà sullo sfondo della Hollywood del 1969. La storia vera di Sharon Tate, Charles Manson e di un’America che perde la sua innocenza. famigliacristiana.it

C'era una volta… a Vigna Murata 2025C'era una volta… a Vigna Murata 2025 torna dal 6 al 19 luglio a Fonte Meravigliosa, nel IX Municipio di Roma. La nuova edizione dell’arena cinematografica gratuita delle Lanterne Magiche a Roma Sud è ... romatoday.it

Don Backy, voce e visione del Beat italiano. Grazie a Pierfrancesco Campanella per questo tributo. @PierfrancescoCampanella #DonBacky #PierfrancescoCampanella #BeatItaliano #Autore #MusicaDAutore #CulturaViva #Docufilm #StoriaDellaMusica #ArtB - facebook.com facebook