Orzowei - Il figlio della Savana la serie cult arriva per la prima volta in DVD

Dynit ha annunciato la messa in vendita in formato homevideo dello show, tratto dal romanzo scritto da Alberto Manzi, che aveva conquistato gli spettatori negli anni '70. La serie televisiva cult Orzowei - Il figlio della Savana, tratta dal romanzo scritto da Alberto Manzi, arriverà per la prima volta in DVD grazie a Dynit. Il progetto per il piccolo schermo era diventato uno dei più seguiti sugli schermi italiani nel 1977, conquistando il cuore di moltissimi spettatori. Cosa racconta Orzowei - Il figlio della Savana L'adattamento del libro Orzowei, il figlio bianco del Piccolo Re era stato girato in Kenya tra il 1974 e il 1975. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

