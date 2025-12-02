Jujutsu kaisen disponibile in blu-ray e dvd su broadcast e streaming

l’uscita ufficiale di Jujutsu Kaisen in versione non modificata. La serie anime Jujutsu Kaisen ha consolidato il proprio successo tra gli appassionati di manga e anime, grazie a due stagioni molto apprezzate e a un impatto significativo nel panorama contemporaneo degli shonen action. Recentemente, è stato annunciato un importante aggiornamento riguardante la trasmissione e il formato di visione, che promette di migliorare notevolmente l’esperienza visiva degli spettatori. La modifica riguarda la disponibilità di una versione senza alterazioni di effetti speciali in home video, dando valore alla qualità e all’integrità estetica dell’opera. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Jujutsu kaisen disponibile in blu-ray e dvd su broadcast e streaming

