Thierry Breton mente della censura sui social? Così Elon Musk elogiava le norme Ue sul Big Tech | Concordo in pieno! – Il video

È Thierry Breton il «nemico della libertà» europeo n° 1 additato dagli Usa di Donald Trump. L’ex Commissario Ue al Mercato interno, che ha servito nel primo mandato di “governo” di Ursula von der Leyen per scelta di Emmanuel Macron, è noto sopratutto per le battaglie condotte sul fronte della regolamentazione delle piattaforme tecnologiche. Sua in particolare è la paternità di due regolamenti con cui l’Ue è intervenuta per normare il settore negli scorsi anni, il Digital Markets Act (DMA) e il Digital Services Act (DSA). Quest’ultimo, in particolare, concluso nel novembre 2022 ed entrato pienamente in vigore nel febbraio 2024, considera le piattaforme responsabili dei contenuti che vi vengono veicolati e le obbliga pertanto a rimuovere tempestivamente contenuti illeciti, come discorsi d’odio, fake news o materiale pedopornografico. 🔗 Leggi su Open.online

