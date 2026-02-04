Cedimento sulla Statale della Valsugana | strada chiusa in entrambe le corsie

Da trentotoday.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina la Statale della Valsugana si è improvvisamente chiusa in entrambe le corsie. Un cedimento del terreno si è verificato in località San Cristoforo, proprio all’attraversamento del Fos dei Gamberi. La strada è stata immediatamente interdetta al traffico, creando disagi per chi percorreva quella tratta. I tecnici sono già sul posto per valutare i danni e decidere come intervenire. Nessuna persona è rimasta ferita finora.

Nella mattinata di oggi, mercoledì 4 febbraio, si è verificato un cedimento del fondo stradale lungo la SS47 della Valsugana, in località San Cristoforo, in corrispondenza dell’attraversamento del Fos dei Gamberi. Per motivi di sicurezza, la statale è stata chiusa al traffico in entrambe le.🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Valsugana Strada

Camion carico di maiali si rovescia sulla statale: strada chiusa in entrambe le direzioni

Un camion carico di maiali si è rovesciato questa mattina sulla statale, causando il blocco totale della strada.

Nuovo cedimento sulla provinciale 88, chiusa la strada tra Avellino e Contrada

Il cedimento sulla provinciale 88, avvenuto il 12 gennaio, ha provocato la chiusura totale della strada tra Avellino e Contrada.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Valsugana Strada

Argomenti discussi: Cedimento della strada, chiusi d’urgenza gli svincoli della Romea verso Sottomarina; Instabilità e cedimenti: il sindaco chiude gli svincoli della Romea verso Sottomarina; Cede la strada, svincoli dalla Romea per Sottomarina chiusi; Sopralluogo tecnico e tavolo istituzionale sulla ex SS 88: Avellino e Contrada verso una soluzione condivisa.

cedimento sulla statale dellaPAT * VALSUGANA: «CEDIMENTO SULLA STATALE 47 A SAN CRISTOFORO, CHIUSURA E DEVIAZIONE DEL TRAFFICO»Nella mattinata di oggi, martedì 4 febbraio 2026, si è verificato un cedimento del fondo stradale lungo la SS47 della Valsugana, in località San Cristoforo, ... agenziagiornalisticaopinione.it

cedimento sulla statale dellaCedimento sulla Valsugana. Traffico deviato e diverse squadre dei vigili del fuoco attivePERGINE VALSUGANA. Cedimento dell'asfalto e statale della Valsugana chiusa con deviazione del traffico. Disagi alla viabilità oggi, mercoledì 4 febbraio, sulla strada statale 47 all'altezza di San Cri ... ildolomiti.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.