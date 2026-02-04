Cedimento sulla Statale della Valsugana | strada chiusa in entrambe le corsie

Questa mattina la Statale della Valsugana si è improvvisamente chiusa in entrambe le corsie. Un cedimento del terreno si è verificato in località San Cristoforo, proprio all’attraversamento del Fos dei Gamberi. La strada è stata immediatamente interdetta al traffico, creando disagi per chi percorreva quella tratta. I tecnici sono già sul posto per valutare i danni e decidere come intervenire. Nessuna persona è rimasta ferita finora.

Nella mattinata di oggi, mercoledì 4 febbraio, si è verificato un cedimento del fondo stradale lungo la SS47 della Valsugana, in località San Cristoforo, in corrispondenza dell’attraversamento del Fos dei Gamberi. Per motivi di sicurezza, la statale è stata chiusa al traffico in entrambe le.🔗 Leggi su Trentotoday.it Approfondimenti su Valsugana Strada Camion carico di maiali si rovescia sulla statale: strada chiusa in entrambe le direzioni Un camion carico di maiali si è rovesciato questa mattina sulla statale, causando il blocco totale della strada. Nuovo cedimento sulla provinciale 88, chiusa la strada tra Avellino e Contrada Il cedimento sulla provinciale 88, avvenuto il 12 gennaio, ha provocato la chiusura totale della strada tra Avellino e Contrada. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Valsugana Strada Argomenti discussi: Cedimento della strada, chiusi d’urgenza gli svincoli della Romea verso Sottomarina; Instabilità e cedimenti: il sindaco chiude gli svincoli della Romea verso Sottomarina; Cede la strada, svincoli dalla Romea per Sottomarina chiusi; Sopralluogo tecnico e tavolo istituzionale sulla ex SS 88: Avellino e Contrada verso una soluzione condivisa. PAT * VALSUGANA: «CEDIMENTO SULLA STATALE 47 A SAN CRISTOFORO, CHIUSURA E DEVIAZIONE DEL TRAFFICO»Nella mattinata di oggi, martedì 4 febbraio 2026, si è verificato un cedimento del fondo stradale lungo la SS47 della Valsugana, in località San Cristoforo, ... agenziagiornalisticaopinione.it Cedimento sulla Valsugana. Traffico deviato e diverse squadre dei vigili del fuoco attivePERGINE VALSUGANA. Cedimento dell'asfalto e statale della Valsugana chiusa con deviazione del traffico. Disagi alla viabilità oggi, mercoledì 4 febbraio, sulla strada statale 47 all'altezza di San Cri ... ildolomiti.it Resta chiuso il traffico sulla statale Aurelia vicino alla galleria Pizzo nel territorio comunale di Arenzano a causa dell'imponente frana avvenuta ieri sera dopo il cedimento di una rete di contenimento - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.