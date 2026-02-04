Cecchini del weekend indagato 80enne

Un uomo di 80 anni è stato iscritto nel registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta sui cosiddetti “cecchini del weekend”. Si tratta di un caso che riguarda persone che, tra il 1992 e il 1995, sparavano dall’alto contro civili a Sarajevo, anche donne, anziani e bambini. L’indagato è accusato di omicidio volontario continuato e aggravato. Le autorità continuano a cercare di fare luce su questa macabra pagina di guerra.

18.18 C'è un indagato per omicidio volontario continuato e aggravato nell'inchiesta sul caso dei cosiddetti "cecchini del weekend" che pagavano per andare ad uccidere, anche donne, anziani e bambini, nella Sarajevo assediata dai serbobosniaci tra il 1992 e il 1995. Da quanto si è saputo, nelle indagini del Ros dei carabinieri,coordinate dalla Procura di Milano,è stato notificato un invito a comparire per l'interrogatorio, fissato per lunedì prossimo, per un 80enne, ex autotrasportatore, residente in provincia di Pordenone.

