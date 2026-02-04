Ceccano entra ufficialmente nel mondo dell’orienteering

Ceccano fa il suo ingresso ufficiale nel mondo dell’orienteering. Questa mattina l’amministrazione comunale ha approvato il progetto per creare la mappa ufficiale del Centro Storico, aprendo così le porte a nuove attività sportive e di scoperta del territorio.

. Prende il via il progetto per la realizzazione della Mappa ufficiale di Orienteering del Centro Storico che oggi è stato formalmente deliberato dall’Amministrazione comunale. Sarà uno strumento sportivo e didattico di valorizzazione urbana.🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

