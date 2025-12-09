Raggi Costruzioni e Restauri srl di Pontassieve entra ufficialmente nell’élite dell’edilizia privata italiana

Firenzetoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al debutto nel Rapporto Classifiche 2025 – Le prime 70 imprese delledilizia privata redatto da Guamari Srl a cura del Prof. Aldo Norsa, Raggi Costruzioni e Restauri S.r.l. di Pontassieve conquista il primo posto in Toscana e la 51ª posizione a livello nazionale, espressione di una storia. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica