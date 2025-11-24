Matteo Renzi entra nel mondo crypto l’ex premier nel cda dell’israeliana Enlivex | cosa farà per la società biotech e il piano sui prediction market

Matteo Renzi mette un piede nel business delle criptovalute con l’ingresso nel consiglio di amministrazione di Enlivex Therapeutics, azienda biotecnologica israeliana quotata sul Nasdaq e alla borsa di Tel Aviv. Il compito dell’ex premier sarà di seguire gli sviluppi del progetto legato alla blockchain, come spiegato nel comunicato dell’azienda di Gerusalemme. La società ha anche annunciato un collocamento di azioni di 212 milioni di dollari. Una mossa per sviluppare una piattaforma attiva nelle criptovalute, la Rain prediction markets token treasury strategy. Quanto guadagnerà Renzi nel cda di Enlivex. 🔗 Leggi su Open.online