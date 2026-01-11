Report stasera su Rai 3 indaga su ambiente e Olimpiadi | anticipazioni e servizi dell' 11 gennaio

Stasera su Rai 3, Report approfondisce temi legati all’ambiente e alle Olimpiadi, offrendo un’analisi dettagliata di inquinamento, sanità e grandi opere. L’inchiesta si propone di fare luce su dati, ritardi e responsabilità, contribuendo a una comprensione più chiara delle questioni ambientali e delle iniziative legate alle manifestazioni sportive. Un appuntamento informativo rivolto a chi desidera conoscere meglio i temi di attualità e sostenibilità.

Nuove inchieste su inquinamento, sanità e grandi opere: Report stasera 11 gennaio torna in prima serata su Rai 3 con un viaggio tra dati, ritardi e responsabilità. Nuovo appuntamento con Report questa sera, domenica 11 gennaio, alle 20.30 su Rai 3 e in streaming su RaiPlay. La trasmissione d'inchiesta condotta da Sigfrido Ranucci torna con una puntata che affronta ambiente, grandi eventi e salute pubblica, mettendo sotto la lente ritardi, promesse mancate e diritti negati. Bonifiche ambientali ferme da decenni: l'inchiesta di Report La puntata si apre con Bonifiche a gonfie vele, un'inchiesta di Luca Chianca con la collaborazione di Alessia Marzi, dedicata ai Siti di Interesse Nazionale (Sin) e alle conseguenze sanitarie dell'inquinamento. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

