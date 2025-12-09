Meloni vede Zelensky condivisi prossimi passi per la pace Pressing di Kiev su asset russi e armi

Giorgia Meloni ha incontrato Zelensky in un colloquio di un'ora e mezza per discutere lo stato dei negoziati di pace e concordare le future iniziative. L'incontro ha visto anche un pressing di Kiev su asset russi e forniture di armi, con l'obiettivo di definire strategie congiunte per una risoluzione duratura del conflitto.

Un'ora e mezza di colloquio per analizzare lo stato di avanzamento del processo negoziale e condividere i prossimi passi da compiere per il raggiungimento di una pace giusta e duratura per Kiev. Giorgia Meloni riceve a Roma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, reduce dagli incontri di Londra e Bruxelles con i leader europei, nel giorno in cui Donald Trump torna a 'pungere' l'Europa sulla gestione del conflitto, e non solo. I due alla fine, secondo quanto riferisce una nota di Palazzo Chigi, ricordano "l'importanza dell'unità di vedute tra partner europei e americani e del contributo europeo a soluzioni che avranno ripercussioni sulla sicurezza del continente".

