Caso Canottieri Comunali Funaro dopo l' incontro con il presidente del Coni Stiamo lavorando per salvare la realtà VIDEO

Dopo l’incontro richiesto dal presidente nazionale del Coni Luciano Buonfiglio, la sindaca Sara Funaro si è espressa sul futuro della Canottieri Comunali Firenze. La società sportiva, attiva da oltre novant’anni lungo l’Arno, rischia oggi la chiusura o lo spostamento della propria sede a causa di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Leggi anche: Dondi, presidente Coni regionale: "Grande vetrina per l’Appennino. Stiamo vivendo il boom del tennis"

Leggi anche: John Carpenter, "stiamo lavorando al sequel de La Cosa": il video

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Firenze, la lettera del Coni a Giani e Funaro: «La Società Canottieri va salvata»; Canottieri Comunali, c’è il Coni. Buonfiglio scrive a Giani e Funaro: Valutare operazione salvataggio; Canottieri comunali Firenze, il presidente del Coni chiede incontro a Giani e Funaro; Comune e Coni al lavoro per il futuro dei Canottieri di Firenze.

Firenze, la lettera del Coni a Giani e Funaro: «La Società Canottieri va salvata» - La sede è in bilico, il presidente Luciano Buonfiglio chiede un incontro. corrierefiorentino.corriere.it