La Corte ha stabilito che la gelosia non può mai essere una scusa per giustificare comportamenti violenti come stalking o lesioni. La sentenza arriva dopo un caso di tradimento, ma i giudici sono stati chiari: la gelosia da sola non può attenuare la pena.

(Adnkronos) – La gelosia non può mai “giustificare la concessione delle attenuanti generiche” anche in caso di tradimento del partner. A ribadirlo la Cassazione nelle motivazioni di una sentenza pronunciata dalla Quinta Sezione Penale lo scorso novembre nel procedimento per un uomo accusato di stalking e lesioni nei confronti della ex convivente e del nuovo compagno. Dopo la sentenza della Corte d’Appello di Milano che lo aveva condannato a 9 mesi e 10 giorni poi sostituta con la pena pecuniaria di 5.600 euro, l’imputato aveva fatto ricorso per Cassazione. Nelle otto pagine di motivazioni si legge ancora che “neppure può considerarsi integrata l’attenuante dell’aver reagito in stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - “Gelosia non può mai essere attenuante”, la sentenza su stalking e lesioni

Approfondimenti su Gelosia NonPuò

La Cassazione ha chiarito che la gelosia, anche se nasce da un tradimento, non giustifica comportamenti violenti o persecutori.

La Cassazione chiarisce che la gelosia non può essere usata come attenuante nei casi di stalking e lesioni.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Gelosia NonPuò

Argomenti discussi: Cassazione, 'la gelosia non può mai essere una attenuante'; Così l’amore può diventare il sentimento più violento di tutti; Filippo Magnini e Giorgia Palmas: Ballando ci ha messo a dura prova. Tanti litigi, ma non per gelosia; Conidi Ridola: Dall'onore alla dignità, la gelosia tra passato e presente del diritto.

Gelosia e reati, la Cassazione si pronuncia «se scoppia per tradimento non è mai attenuante»La gelosia causata da un tradimento subito non può essere considerata un'attenuante per i reati di stalking o lesioni aggravati. A ribadirlo è la Cassazione, ... ilmessaggero.it

'La gelosia non può mai essere un'attenuante', a ribadirlo è la CassazioneLa gelosia non può mai giustificare la concessione delle attenuanti generiche anche in caso di tradimento del partner. (ANSA) ... ansa.it

la Repubblica. . La gelosia che esplode per un tradimento subìto non può essere considerata un’attenuante per i reati di stalking e lesioni aggravate. Non è giustificata. Ma, anzi, secondo la Cassazione, quel sentimento “morboso”, che è “espressione di supre - facebook.com facebook