Cassa integrazione in calo | -20% su oltre 25mila lavoratori interessati in un anno

In un anno quasi 26mila lavoratori in meno hanno fatto ricorso alla cassa integrazione. La cifra scende del 20 per cento rispetto allo stesso periodo del 2024. La diminuzione riguarda oltre 25mila persone che, in passato, avevano fatto richiesta di sostegno al reddito. La situazione mostra un segnale di miglioramento sul fronte del lavoro, anche se il numero totale resta ancora consistente.

Nel giro di un anno, quasi 26mila lavoratori in più hanno visto ridursi il ricorso alla cassa integrazione, segnando un calo del 20 per cento rispetto allo stesso periodo del 2024. È un segnale forte, inequivocabile: l’economia del Paese, almeno in termini di stabilità occupazionale, sta uscendo da un periodo di tensione. I dati, raccolti dallo Ufficio di statistica e analizzati con attenzione dai tecnici del settore, mostrano un quadro che non si limita a una semplice diminuzione di richieste, ma rivela una trasformazione strutturale. Il calo riguarda soprattutto i primi nove mesi del 2025, con un calo significativo rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente, quando la crisi economica, alimentata da fattori globali e da un contesto internazionale incerto, aveva spinto molte aziende a ricorrere agli ammortizzatori sociali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

