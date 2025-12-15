Ex Ilva mobilitazione anche a Legnaro | lavoratori al quarto anno di cassa integrazione

Oggi, a Legnaro, si è svolta un'assemblea con i lavoratori dell'ex Ilva in cassa integrazione da quattro anni, in coordinamento con le mobilitazioni nazionali. La partecipazione di Loris Scarpa, coordinatore nazionale della Fiom-Cgil per il settore siderurgia, ha evidenziato la crescente preoccupazione per il futuro degli operai coinvolti.

Oggi, lunedì 15 dicembre anche a Legnaro, in coordinamento con le mobilitazioni di tutti gli stabilimenti italiano dell’Ex Ilva con la presenza di Loris Scarpa, coordinatore nazionale del settore siderurgia per la Fiom-Cgil, si è svolta un'assemblea con i ventuno lavoratori padovani che da. Padovaoggi.it

