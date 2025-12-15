Ex Ilva mobilitazione anche a Legnaro | lavoratori al quarto anno di cassa integrazione
Oggi, lunedì 15 dicembre anche a Legnaro, in coordinamento con le mobilitazioni di tutti gli stabilimenti italiano dell’Ex Ilva con la presenza di Loris Scarpa, coordinatore nazionale del settore siderurgia per la Fiom-Cgil, si è svolta un'assemblea con i ventuno lavoratori padovani che da. Padovaoggi.it
SCIOPERO E PRESIDIO ALLE ACCIAIERIE | 20/07/2021
Ex Ilva: sindacati, mai raggiunta situazione così grave, intervenga Meloni - "Dalle prime ore della giornata di ieri è in corso lo sciopero articolato in tutti gli stabilimenti ex Ilva di Genova, Novi Ligure, ... agenzianova.com
Ex Ilva, prosegue mobilitazione a Genova e Taranto. Bucci: “Da Roma notizie non buone” - Neanche la telefonata del governatore della Liguria Marco Bucci con il commissario di Acciaierie per l'Italia Giancarlo Quaranta scioglie il nodo dello stabilimento ex Ilva di Corniglian ... finanza.repubblica.it
EX ILVA LEGNARO: LUNEDÌ 15 ALLE ORE 10 PRESIDIO E MOBILITAZIONE SULLA PIOVESE In linea con le mobilitazioni di tutti gli stabilimenti italiano dell’Ex Ilva, lunedì 15 dicembre a Legnaro si terrà prima un’assemblea con Loris Scarpa, coordinatore na - facebook.com facebook
Gli operai #Ilva vincono una battaglia decisiva: salvano la produzione a Genova e ottengono la promessa del Governo di intervento pubblico se l’occupazione non sarà tutelata. Una mobilitazione straordinaria ha mostrato che, con organizzazione e determin x.com